Zien: dit boetiekhotel op Aruba is óók een bomenasiel

Boardwalk eert Aruba’s flora en fauna in de aanloop naar Earth Day op 22 april met een mooie video. De kijkers worden getrakteerd op beelden van wel dertig verschillende palmboomsoorten en tropische fruitbomen, waaronder mango, banaan en kokos. Het is net alsof je de hoteltuin bekijkt door de ogen van de Troepiaal, die regelmatig in het bomenasiel wordt gespot.

Asiel

Zo’n 2.300 nieuwe bomen en planten worden opgevangen in de hoteltuin, een voormalige kokosplantage. Lokale tuincentra hebben de bomen ter adoptie aangeboden.

Boardwalk werd in maart 2021 door TravelLife, een internationaal erkend duurzaamheidscertificeringsprogramma, erkend met een Gouden Certificatie-status.

