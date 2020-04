Balkon wordt discovloer

Organiseerde: met entertainmentbedrijf Jolly Booth silent disco, photobooths en andere creative concepten op festivals en bedrijfsfeesten.

Organiseert nu: Silent disco met de buren, met muziek en headsets zodat er op het balkon een feestje ontstaat.

„Een van de eerste weekenden waarin we aan huis gebonden waren, had ik samen met mijn vrouw en kinderen in de tuin een silent disco met het gezin. De buren zagen dit en vroegen of ze ook vijf koptelefoons konden lenen en vanuit hun eigen tuin met ons mee konden luisteren en dansen. Zo ontstond het idee: Silent disco met de buren, een coronaproof concept dat het mogelijk maakt om in lijn met RIVM regels toch samen te kunnen dansen en eventueel meezingen op heerlijke silent disco plaatjes.”

De eerste keer

„De eerste silent disco was op zaterdag 4 april in Rotterdam Bergpolder, een wijk waar ik zelf 18 jaar heb gewoond. We hebben contact gelegd met een bewoonster die een tuin had in het betreffende woonblok en hebben vervolgens met flyers alle inwoners van het woonblok uitgenodigd. We kregen veel meer aanmeldingen dan verwacht (ruim 100!), dus er was werk aan de winkel. We zijn op de dag zelf met tasjes de koptelefoons gaRubriek De Omdenkeran uitdelen, waarbij we goed de RIVM-regels in acht genomen hebben (een tasje met koptelefoons en instructie voor de deur zetten, aanbellen en gepaste afstand nemen). De silent disco dj draait de plaatjes vanuit een achtertuin op drie verschillende muziekkanalen waar iedereen met een Jolly Booth-koptelefoon naar kan luisteren. We kunnen dus verschillende muziekgenres draaien: van house tot 80’s 90’s, van kindermuziek tot 'Gouwe Ouwe' Nederlandstalige hits.”

Oma Wil rocks

„Tijdens de tweede editie werd één van de bewoners, Oma Wil, 84 jaar. We hadden het idee dat de buren nog niet veel contact met haar hadden, maar toch wilde ze graag meedoen. De directe buurman van Oma Wil bleek te weten dat ze jarig was geweest die week. Met 130 mensen hebben we dus die avond luid 'Lang Zal ze Leven gezongen' en haar reactie was echt ontroerend. Helemaal blij met de handen in de lucht voelde ze zich jariger dan ooit. Een echt kippenvelmoment! Dit moment heeft ons ook geinspireerd om de silent disco in te gaan zetten voor initiatieven voor ouderen en sociaal geïsoleerde mensen. Silent Disco met de buren zorgt voor verbinding met je bovenbuurman of die familie die schuin onder je woont. Misschien groet je elkaar wel eens op straat, maar daar blijft het in alle haast vaak bij. Het geeft ook een beetje ontspanning waar we in deze huidige rare en onwerkelijke tijd naar smachten.”

Omslag

Corona heeft ons aangemoedigd (lees: gedwongen) om een nieuw concept te ontwikkelenOf het bedrijf hierdoor financieel gezond blijft zal de toekomst moeten uitwijzen. We hebben al diverse nieuwe aanvragen en het levert wat op, maar echt rijk word je er niet van. Het is vooral ook leuk om te doen. Voor mijn bedrijf zal het lastig zijn en blijven de komende tijd. Onze agenda die normaal gevuld is met festivals, bedrijfsfeesten en bruiloften is wat dat betreft nu leeg. We houden vol en blijven positief, maar deze crisis moet niet langer dan een jaar gaan duren.”

De toekomst

„Ik hoop ook dat mensen nog terugdenken aan zo’n verbindend feest dat ze in die gekke tijd hebben gehad. En dat corona zo spoedig mogelijk de kop wordt ingedrukt en dat het ‚normale' leven weer voort kan gaan. Het zal anders zijn. Dat is niet erg, maar ik hoop dat de meeste mensen er qua gezondheid en financieel er (zoveel mogelijk) ongeschonden uitkomen.”

www.silentdiscometdeburen.nl