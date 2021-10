Column Babette: ’Ze noemt me dushi, maar ongeduldige Hollander is meer op z’n plaats’

Ik ben ervan overtuigd dat de serveerster onze bestelling is vergeten. Als ik het vraag, kijkt ze me geroutineerd aan: „Jullie drankjes komen zo, dushi.” Ze noemt me dushi, maar enorm ongeduldige Hollander is meer op z’n plaats.

Dat wij het meest ongeduldige volkje ter wereld zijn, wordt op mijn vakantieadres in de tropen volop gedemonstreerd. Niet alleen door mij, andere toeristen zorgen eveneens voor ongemakkelijke momenten.

Ontbijten in ons hotel is bijvoorbeeld een geliefd uitje onder Antilliaanse families. Opgedoft maar vooral relaxed staan ze in de rij voor het buffet.

Tussen de toeristen die onrustig heen en weer wiebelen omdat de mevrouw achter de bakplaat haar tijd neemt bij het bakken van de eieren. Zij heeft de regie en bepaalt dus het tempo.

Terwijl de Antillianen nergens last van hebben, komt bij menig kaaskop de stoom uit de oren. Wanneer het iemand te veel wordt en hij voordringt voor een paar pannenkoeken, zegt een Antilliaans kind: „Meneer, ik wil ook pannenkoeken, maar we zijn nog niet aan de beurt.”

In de tropen gaat alles een tandje langzamer. Best gek dat wij geen voorbeeld nemen aan mensen die de kunst van lekker, langzaam leven verstaan. Ik streef er wel naar.

Zoals ik me ook na elke vakantie voorneem meer te genieten van het moment, me niet mee te laten meeslepen in de ratrace en tijd te nemen voor de leuke dingen die uit mijn te drukke leven zijn geslopen. Ergens heb ik het laten gebeuren, waardoor ik mijn leven nu te druk noem.

Ik hou van lezen, maar kom alleen nog tijdens vakanties aan boeken toe. Mijn sociale contacten gaan grotendeels via sociale media omdat ik voor ouderwets bellen geen tijd meer maak. En stiekem vind ik het heerlijk om lang in een vliegtuig te zitten omdat ik denk dat dit het enige moment is dat ik niets hoef.

Eén ding is duidelijk: deze dushi gaat het voortaan veel vaker rustig aan doen.

Volg Babette op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl