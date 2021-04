Oeps: Je kunt dus wonen in Dildo, Anus en Clit

Een rondje wereld, inclusief Nederland, levert een apart lijstje van nog apartere plaatsnamen op. Een opsomming:

Anus - Frankrijk

Een keer remmen en je bent er al voorbij, want het Franse Anus is slechts een klein gat. Toch trekt het wel de nodige toeristen. Je zou kunnen denken dat ze naar de plaats in de gemeente Fouronnes komen voor de wijn die in de omliggende wijngaarden wordt gemaakt, maar het zal vooral voor een foto met het naambord zijn.

Climax - Amerika

In Minnesota kun je letterlijk naar een climax komen: daar ligt namelijk een gelijknamig dorpje. Veel is er niet te doen, dus eigenlijk is het meer een anti-climax, grappig is wel dat er welgeteld vier Amerikaanse plaatsen zijn met deze naam. Nog grappiger is de slogan van het dorpje in Minnesota: ’More than just a feeling’.

Clit - Roemenië

In het uiterste noorden van Roemenië vinden we een woonplaats met de naam die afgeleid is van een deel van het vrouwelijk geslachtsorgaan: de clitoris. Geen mens zou van het bestaan van het amper 1000 inwoners tellende dorpje weten als het niet deze opvallende benaming had gehad, vermoeden wij zo.

Dildo - Canada

Door en klein stukje van de Trans-Canadian Highway af te wijken kom je in het ruim 1200 inwoners tellende Dildo. Een plaatsje ingeklemd tussen Heart’s Delight, Heart’s Desire en Heart’s Content, toch net wat vriendelijkere benamingen. Dildo is niet alleen beroemd vanwege de naam, ook vanwege haar ereburgemeester: talkshowhost Jimmy Kimmel.

Condom - Frankrijk

De inwoners van dit naar ’t schijnt lieflijke Franse plaatsje zijn zich van geen kwaad bewust, condom betekent in het Frans namelijk een ’zogenaamnde vriend’, maar bezoekers uit werelddelen waar condom wel het voorbehoedmiddel betekent zullen er toch een andere voorstelling van hebben.

Nederland kan er ook wat van

Overigens kun je ook letterlijk in de Hel wonen: in Noorwegen vinden we Hell, vlakbij Trondheim. Maar ook gewoon in Nederland: in Friesland staat letterlijk De Hel op de kaart. In die provincie vinden we ook Rectum, het sjieke woord voor endeldarm. En de inwoners van Fonteinsnol in Noord-Holland en Trutjeshoek in Gelderland zullen ook de nodige reacties krijgen, denken wij zo.