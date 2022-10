Duinwaterbedrijf start proef met terughalen knaagdier: ’Konijn levert beste werk’

„Wij zijn als Dunea verantwoordelijk voor het natuurbeheer van dit waterwingebied. Maar eigenlijk zijn de konijnen de beste natuurbeheerders. Nu die hier zo goed als verdwenen zijn, moeten we ons ervoor inzetten om een gezonde populatie terug te krijgen”, aldus ecoloog Harrie van der Hagen, die recent een promotieonderzoek ernaar deed aan de Wageningen University & Research. De belangrijkste conclusie: de duinen langs de Hollandse kust missen een levensvatbare populatie konijnen.

Van der Hagen, werkzaam bij Dunea, wil daarom volgend jaar beginnen met een grote proef om gezonde, ingeënte konijnen terug te laten keren in het zo geliefde natuurgebied.

„We zijn nu aan het uitwerken hoe dat eruit gaat zien. Maar we willen dan twee vliegen in een klap slaan door konijnen van sportvelden, denk aan golfterreinen, weg te halen. Daar zijn ze minder welkom.”

Hierna zouden de gevangen konijnen onderzocht worden en ingeënt tegen ziekten. „We willen beginnen met tientallen van de dieren op een goed omheind terrein van ongeveer vijf hectare neer te zetten. Belangrijk is dat dit in eerste instantie goed afgeschermd is zodat er bijvoorbeeld geen vossen bij kunnen.”

Als de konijnen zich vervolgens goed voortplanten, volgt stap twee. Van der Hagen: „Als de populatie dan snel groeit, gaan de hekken weg en kunnen de gezonde dieren zich over de duinen verspreiden. Dat is voor het natuurlijk beheer van de kalkrijke kustduinen van Meijendel essentieel, zo is gebleken uit mijn onderzoek.” Van der Hagen geeft aan dat met inentingen en een veilige schuilplek konijnen in het duingebied binnen twee jaar weer tot een levensvatbare populatie kunnen uitgroeien.

De konijnenstand nam door de ziekte myxomatose halverwege vorige eeuw flink af. Uiteindelijk deed ook het dodelijke VHS-virus nog een duit in het zakje. „Kiemplanten eten en holen graven zijn twee eigenschappen die konijnen als oorspronkelijke beheerder voor hebben op het vee dat nu deze taken overneemt. Konijnen zorgen ervoor dat naast gras ook bossen en struiken geen kans krijgen in de duingraslanden. De duinen blijven daardoor open en dynamisch, waardoor kruiden en andere kleine soorten niet hoeven te concurreren met hoge soorten om lucht en licht.”

Op dit moment worden grote grazers zoals de konikpaarden en de galloway-koeien ingezet maar die doen, zo bleek uit de promotie van de ecoloog, beduidend minder goed werk dan de konijnen.