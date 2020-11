We vallen massaal voor visgraatvloer, maar waarom eigenlijk?

Zelf leggen ziet er erg ingewikkeld uit... en is dat ook. Slechts de doorgewinterde klusser zou zich hieraan moeten wagen, is de mening van de deskundigen. Kan iedereen die een beetje handig is nog wel laminaat of parket met rechte planken leggen, bij deze vloer komt toch echt vakmanschap om de hoek kijken. Een fout is snel gemaakt en blijft nog jarenlang akelig in het oog springen.

Visgraatvloeren zijn waarschijnlijk de oudste parketvloeren, rond de 15e eeuw in Frankrijk en Italië ontstaan. Bouwmeesters wilden de zigzagpatronen van bepaalde bouwstijlen op de grond laten terugkomen. In Frankrijk wordt de vloer ’batons rompus’ genoemd: gebroken stokjes.

Modern jasje

Dat we nu zo voor de visgraatvloer vallen, heeft alles te maken met nostalgie oftewel de hang naar vroeger, weet Michelle Jager-Van ’t Hof van Even Eleven Interior Design in Naarden. „Er is veel belangstelling voor elementen van toen maar in een modern jasje. Dus en suite-deuren, maar dan van zwart staal met glas en de visgraatvloer in een eigentijdse kleurstelling. Voordeel van deze vloer: het geeft meteen karakter aan je woning.”

Wie een visgraatvloer wil, heeft de keus uit verschillende breedtematen. Om het ondanks het patroon toch rustig te houden, wordt vaak gekozen voor hout met geen of slechts kleine noesten. Voor een rustieker effect bestaat hout met grotere noesten en natuurlijke verkleuringen van ringen en nerven.

Qua materiaal kan worden gekozen uit massief hout, half massief, laminaat of tegenwoordig ook pvc. Een goede ondervloer is essentieel voor isolatie en geluiddemping. Ook moeten de vloerdelen voor het leggen enige dagen acclimatiseren om de kans op krimpen en uitzetten te verminderen.

Hoewel een visgraat leggen dus bepaald geen gemakkelijke klus is (zo zijn er linker- en rechterdelen) bestaan er vast doorzetters. Zij dienen in het midden van de ruimte een hartlijn uit te zetten: een rechte lijn waar de eerste rij in visgraatpatroon wordt gelegd. Het best kan een touwtje worden gespannen. Over de gehele lengte van de ruimte moet vervolgens de eerste rij in visgraat worden gelegd.

Ze kunnen wordt gelijmd, gespijkerd of geklikt; dit laatste systeem maakt leggen voor de doe-het-zelver een stuk eenvoudiger. Een ander voordeel is dat een fout gemakkelijker kan worden hersteld én dat de vloer bij verhuizing kan worden meegenomen.

Ⓒ Getty Images/iStockphoto