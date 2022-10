Dagrecept: Stoofpotje met kikkererwten, tomaat en filodeeg

Wellicht heeft u ook nog wat tahin en/of ras al hanout over van eerder deze week. Snijd het rundvlees in stukjes van 1½ cm. Verhit 2 el olijfolie in een stoofpan en bak het vlees op hoog vuur in 5 minuten aan.

Kruid met peper en zout naar smaak en haal het vlees uit de pan. Verhit de rest van de olie en roerbak de uien 3 minuten. Roerbak de wortel 3 minuten mee. Doe het vlees weer in de pan, met de ras al hanout, tomatenblokjes en 300 ml water, breng aan de kook. Zet de pan dan afgedekt een voorverwarmde oven van 90 graden. Stoof het vlees in circa 4 uur zacht en gaar. Schep af en toe om, voeg eventueel heet water toe.

Verwarm als het vlees bijna gaar is, de oven naar 200 graden. Laat het filodeeg (gewikkeld in een vochtige keukendoek) ontdooien, smelt de boter. Voeg als het vlees gaar is, de uitgelekte kikkererwten, 2 el sesamzaad, tahin en de yoghurt toe en schep de stoof in een ovenschaal. Bestrijk een vel filodeeg dun met boter, bestrooi met sesamzaad en een beetje zout en peper. Kreukel het wat en leg het vel filodeeg op de stoof. Bedek zo de hele schaal. Bak in 10 minuten goudbruin/gaar.

Nodig voor 4 personen:

- 600 g rib- of sukadelappen (kamertemperatuur)

- 3 el olijfolie

- 3 rode uien (in ringen)

- 250 g wortels (plakjes)

- 2 el ras al hanout

- 400 g tomatenblokjes

- 400 g kikkererwten

- 3 el geroosterd sesamzaad

- 4 el Griekse yoghurt

- 100 g boter

- 2 el tahin (sesampasta)

- 5-6 vellen filodeeg