De Mustang van Robbert Kreber (47) is een meesterwerk

Eigenaar: Robbert Kreber (47), eigenaar Mister Mustang

Auto: Ford Mustang Fastback

Bouwjaar: 1967

Geschatte waarde: Onbekend

Motor: 6997 cm3 liter V8, 712 pk

’In mijn vrije tijd was ik altijd bezig om de Jeep Wagoneer te bouwen en te perfectioneren. Zo vergaarde ik in dertig jaar enorm veel kennis. In die Wagoneers kun je wel 600 pk stoppen, maar ze wegen 2,5 ton; sportief wordt het nooit.

Zo’n tien jaar geleden besloot ik een lichtere en sportievere auto te bouwen en zo kwam ik bij de Mustang uit. Al snel moest een Italiaan die de Mustang op een beurs had gezien, die auto hebben. Toen kon ik een nieuwe bouwen. Weer was er iemand die de auto fantastisch vond. In totaal bouwde ik er zes en met die knowhow besloot ik de beste Mustang ooit te maken. Die staat hier.

Nooit af

Via eBay kocht ik de basis. Het is een Fastback en het goede blok zat er al in, maar verder moest alles anders. Ik heb zelfs boutjes vervangen die te lang waren. Het weggedrag is niet meer te vergelijken, het is nu vele malen beter en veiliger. Eigenlijk is de airco de enige concessie; dat motorblok wordt zo warm! Ik wil er ook langere ritten mee kunnen maken.

Als alles klaar is, duurt het echt lang voordat je er vol mee kunt rijden. Dat kan eigenlijk nog steeds niet. Alles moet op elkaar indraaien. Onder de 1000 toeren is er al vermogen, tot 4000 toeren is het geweldig, daarboven, tot 7600 toeren, is het een raket. Dit is de beste combinatie tussen power en handeling voor de openbare weg. De ultieme GT.

Verschillende mensen willen de auto alweer overnemen. Maar los van het feit dat de waarde niet in geld is uit te drukken, jij verkoopt je kinderen toch ook niet?”

