Nieuwe sterren stralen

Antonie Lokhorst wil zijn vier miljoen fans motiveren om meer te bewegen. Zijn workout-filmpjes zijn mede dankzij corona razend populair. Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Met zo’n 800 miljoen gebruikers wereldwijd, waarvan 4,5 miljoen in Nederland, is TikTok in de wereld van sociale media niet meer weg te denken. De app waarop korte filmpjes worden gedeeld, is het snelstgroeiende mediaplatform van dit moment. Wat maakt TikTok zo populair en wie zijn de sterren?