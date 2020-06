We oefenen ons leven als toekomstige pensionado’s

Niet heel slim natuurlijk. En ook niet helemaal waar, want steeds vaker denk ik wel na over de toekomst. Mijn grootste wens is dat het me lukt nog zeker vijftien jaar lekker door te werken. En daarna? Genieten van het leven, ongeveer zoals ik nu doe. En alle clichés ten spijt, uiteindelijk wordt het levensgeluk bepaald door liefde en gezondheid.

En juist die twee zaken zijn sinds corona niet meer vanzelfsprekend. Opeens liggen de gezondheidsrisico’s al bij de groenteafdeling op de loer en wordt de liefde op scherp gezet doordat er thuis van alles is veranderd. In ieder geval bij ons. Tot maart leefden we een intensief leven, vaak buiten de deur. Wij spekten de horeca, reisden graag, hadden een bomvolle sociale agenda, en vooral allebei ons eigen leven.

En toen zaten we opeens binnen. Samen aan de keukentafel, ons nieuwe thuiskantoor. Wij wonen zo klein dat als we op hetzelfde tijdstip (online) vergaderen een van ons dit vanaf het bed doet. Door zo’n strand- of bosachtergrondje van Microsoft merkt niemand dat wij op elkaars lip zitten. Behalve wij natuurlijk, in de afgelopen maanden werden we behoorlijk getest. En vooral gerustgesteld. Want hoe het leven er na ons pensioen ook uit mag zien, een ding weten we wel: we kunnen prima de hele dag samen zijn. In plaats van borrelen op een terras, drinken we samen iets in onze tuin. Verplichtingen in de avond hebben plaatsgemaakt voor een avondwandeling. Buitenlandse stedentrips voor dagtochtjes in Nederland, en in plaats van sporten in de sportschool pakken we samen de supplank of kano. Nog altijd praten, lachen en genieten we. En oefenen we ons leven als toekomstige pensionado’s.

