Dagrecept: Pastasalade met groene pestodressing

Yvette van Boven deelt in haar boek Jaarrond (Nijgh & Van Ditmar) naast seizoensgebonden recepten onder andere de ’regels’ bij pastasalades. Fijn! Een tipje van de sluier is kleine pasta en niet te veel naar verhouding. Zo maak je hem. Kook de bonen in gezouten water beetgaar.

Haal ze eruit, spoel koud af, laat ze uitlekken. Kook de pasta in het bonenwater beetgaar, giet af en spoel ook koud af. Bewaar ze bij de bonen. Bak de ui, knoflook en courgette in de olijfolie beetgaar. Laat afkoelen op een bord. Maak de dressing in de blender door alle ingrediënten hiervoor (op de olie na), te pureren en de olie in een dunne straal erdoorheen te draaien tot je een dikke saus hebt.

Verdun hem met een druppel water en proef of hij op smaak is: Voeg eventueel citroen, zout of olijfolie toe. Schep alle ingrediënten door elkaar in een grote schaal. Schep voor opdienen de dressing erdoor.

Nodig voor 4 personen:

- 400 g snij- of sperziebonen (in stukjes van 1 cm)

- 200 g orecchiette-pasta

- 1 ui (gesnipperd)

- 2 tenen knoflook (gehakt)

- 2 courgettes (in blokjes)

- 3 el olijfolie

- 30 g pijnboompitten(kort geroosterd)

- 125 g groene olijven (ontpit en gehalveerd)

- handvol spinazie (50-60 g)

Dressing:

- 3 ansjovis, 1 el mosterd

- sap en fijne rasp 1 citroen

- 25 g basilicum

- handvol spinazie

- 30 g pijnboompitten

- 100 ml olijfolie