Recept van de dag: De aardappeleters

Een Iers gezegde: „Je mag om alles lachen behalve het huwelijk en aardappels.” Stamt uit een tijd dat Ieren vaak pas na hun 40e trouwden en aardappels een idioot groot deel van hun dieet vormden. Hoewel toen niet meer uit bittere noodzaak heb ik nog aardappelveldjes tussen rotsen gezien, met een dun laagje aarde en daarboven zo hoog mogelijk opgestapeld zeewier. Oh, of die lekker waren? Ze smaakten naar de zee, kan het groter?

Die geweldige meneer Vernooij stond, iets stram van het rooien, met de eerste oogst Lekkerlanders voor de deur. Lekkerlanders zijn bijna vergeten streekaardappels, vooral geliefd bij tuinders, vergelijkbaar met de Opperdoezers uit Noord-Holland. En met een geweldige smaak. Zeker als ze net uit de grond komen en even boenen genoeg is om ze te koken.

Meng de olie, rozemarijn, tijm en de knoflook. Poets de aardappels. Breng in water aan de kook. Laat 10 minuten koken. Giet het water af en laat ze afkoelen. Snijd de aardappels in stukjes. Voeg de kruidenolie toe aan de aardappels en meng alles goed door elkaar. Breng op smaak met zout en peper. Schuif een half uur in een hete oven 200° C.

Nodig voor twee aardappeleters:

• 500 gr aardappels

• 2 tenen knoflook, door de knijper

• 4 eetl olijfolie

• 2 theel rozemarijn, vers en fijngehakt

• 1 theel tijm, vers

• zeezout en peper