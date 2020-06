Kunnen fietsers de drukte op de Nederlandse fietspaden nog aan?

Meer dan de helft van de Nederlanders is dit jaar meer gaan fietsen. Dat blijkt uit een online peiling van het Nederlandse fietstassenmerk New Looxs. Maar liefst 87% van de mensen geeft aan van plan te zijn in de toekomst vaker de tweewieler te pakken. En dat terwijl Nederland al fietsland was, natuurlijk. 57% van de respondenten zegt zeker drie tot vier keer per week de fiets te pakken. Maar de drukte op de fietspaden wil bij sommige Nederlanders nog wel eens irriteren.

Of je nu een stadswandeling wil maken of een klein rondje wil fietsen: het doet een mens goed in onzekere tijden. 38% van de Nederlanders geeft echter aan de fiets vooral functioneel te gebruiken. Maar dat het steeds drukker wordt op de fietspaden zorgt voor bijna de helft van de mensen ook voor meer irritaties. Dat komt niet alleen door de vele fietsers maar ook doordat er steeds meer wandelaars gebruik maken van het fietspad als looppad. Ondanks de drukte geeft 94% van de respondenten aan altijd een blijer gevoel te hebben na een mooi ritje op de fiets. Het fietsen geeft je een gevoel van vrijheid en is bovendien een erg milieubewuste keuze. Win-win, dus.