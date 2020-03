Peugeot 208 is Auto van het Jaar 2020

Geneve - De Peugeot 208 is uitgeroepen tot de Auto van het Jaar 2020. De puntentelling van de 2020-editie had in de PalExpo in Genève plaats, waar normaliter later deze week de Autosalon van Genève 2020 zou plaatsvinden. Het jurycommitée telde live de punten, die de meer dan zestig juryleden uit 23 landen uiterlijk eind vorige week moesten indienen.