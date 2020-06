Je kunt dus in het bed van Leonardo diCaprio slapen

Leonardo Dicaprio

Oscar-winnende acteur Leonardo DiCaprio is een van de weinige beroemdheden die niet alleen één van zijn huizen verhuurt, maar óók de meerdere terrassen, zwembaden en tennisbanen. Hij kocht zijn landgoed in Palm Springs in maart 2015. En verhuurt het nu voor, schrik niet, €3420 per nacht. Interesse? Boeken kan hier.

Daniel Radcliffle

De ster van de Harry Potter filmreeks, Daniel Radcliffe, betaalde in 2007 $4,29 miljoen voor een appartement met twee slaapkamers en 1.843 vierkante meter in een van de luxe hoge gebouwen van Soho. Volgens Amerikaanse woningmarkt plaats Zillow is het beroemde stekje van de tovenaar te huurt voor €17324 per maand. Wie weet is dit het moment om al je Hogwarts-fantasieën in vervulling te laten gaan! Boeken kan hier.

Eigen site

Harry Houdini

Laat je verleiden door de legendarische ontsnappingskunstenaar Harry Houdini en verdwijn in zijn historische landgoed van Laurel Canyon, waar hij zijn verbazingwekkende prestaties oefende, voordat hij ze aan het publiek toonde. Houdini en zijn vrouw brachten samen tijd door in dit landhuis. En voor €1418 per nacht kan jij dat ook. Boeken kan hier.

Claude Monet

Bekend onder de naam ‘Het Blauwe Huis’, was dit het eenmalige huis van de Franse impressionistische schilder. Hij kocht het aan het einde van de 19e eeuw en schilderde hier zijn beroemde ‘Waterlelies’. Het historische pand heeft een grondige renovatie ondergaan en is ingericht met een combinatie van antiek en modern meubilair. De woning is goed voor zes gasten met zijn drie ruime slaapkamers en zal je ’slechts’ €410 per nacht kosten.

Frank Sinatra

Het iconische huis met de naam ‘Twin Palms’, werd in 1947 ontworpen door de architect E. Stewart voor de beroemde zanger Frank Sinatra en zijn eerste vrouw, Nancy Barbato. Het huis staat bekend als een spectaculair voorbeeld van architectuur uit het midden van de eeuw. Het huis is gelegen in de filmkoloniebuurt van Pam Springs en kost je €2279 per nacht.Boeken kan hier.