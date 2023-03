Insecten in ons eten? Dit zijn de voordelen

De Europese Unie heeft toestemming gegeven voor het gebruik van een aantal insecten in voedingsmiddelen, waaronder krekelmeel. De veiligheid is uitgebreid getest door de Europese voedselveiligheidsorganisatie (EFSA) en op basis van wetenschappelijk onderzoek goedgekeurd.

Voorwaarde is dat insecten altijd volledig verhit zijn geweest, om te voorkomen dat ziekteverwekkers kunnen worden overgedragen. Ook moeten producenten die insecten in voedingsmiddelen verwerken, dat duidelijk op het verpakkingsetiket vermelden.

Naam

Als een product insecten bevat, wordt dat vermeld met de Latijnse naam van het beestje, maar ook met de naam die in het desbetreffende land wordt gebruikt. Bij krekelmeel zou je in Nederland zien staan: ’gedeeltelijk ontvet poeder, verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel)’.

De kans dat je in de supermarkt producten tegenkomt waarin insecten zijn verwerkt, is voorlopig niet zo groot. Zo is voor krekelmeel pas recent toestemming gegeven. De verwachting is dat het een tijdje zal duren voordat producenten insecten gaan overwegen.

Eiwit

Je vraagt je misschien af waarom we überhaupt insecten in ons eten zouden willen verwerken. Dat heeft met name te maken met het feit dat insecten rijk aan eiwitten zijn, qua voedingswaarde gelijkwaardig aan vis, kip, rund of varkensvlees. Insecten zouden een alternatieve eiwitbron kunnen zijn.

Daarnaast zijn insecten duurzamer om te kweken dan vlees. Het is wel de vraag voor welke producten dit het meest relevant is. Denk aan de toevoeging van krekelmeel aan volkorenbrood en -pasta, producten die al een lage milieubelasting kennen.

Als het wordt ingezet om regulier vlees te vervangen, zou het mogelijk wel meer duurzaamheidswinst opleveren.

