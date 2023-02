Te zout of juist smaakloos: gedroogde boerenmetworst getest

Een gedroogd worstje gaat er wel in tijdens een borrel! Je hebt ze in uiteenlopende soorten en maten, denk aan salami, cervelaat, fuet of metworst. De oorsprong van worsten gaat duizenden jaar terug en was een manier om vlees langer houdbaar te maken. Dat deed men door zout, maar ook kruiden en specerijen toe te voegen. Vervolgens werd de worst gedroogd en eventueel gerookt.

We testen dit keer boerenmetworst, ook wel metworst genoemd. Deze werd vroeger vooral in het noordoosten van Nederland en in noord-Duitsland gegeten. De naam zou zijn ontleend aan het Nederduitse woord Mett dat ’gehakt varkensvlees’ betekent.

Metworst werd vroeger bij stamppotgerechten geserveerd, tegenwoordig is hij geliefd als tussendoortje of als borrelhapje.

In principe maakt men de droge worst van mager rund- en varkensvlees en rugspek. Hij wordt op smaak gebracht met specerijen als nootmuskaat, peper, korianderzaad en soms ook mosterdzaad; de precieze samenstelling van de kruidenmix verschilt per regio. Ook de structuur van de worst varieert, van fijn tot grof. De Twentse metworst is bijvoorbeeld grof.

Door naar de test! Van alle aanbieders viel Jumbo als eerste af. „Erg zout, een gekke bijsmaak, smaakt bijna naar rookworst.” Aldi maakte ook weinig indruk met zijn metworst. „Smakeloos”, vond een collega terwijl een ander juist een vreemd zoetje proefde. Uiteindelijk kozen de fijnproevers voor De Tukker, gevolgd door Weidenaar uit Friesland en Huls.

Top 3

1. De boerenmetworst uit Twente van De Tukker (onder meer te koop bij Dirk en Dekamarkt) ging er het beste in bij onze collega’s. „Heerlijk zacht worstje.” „Deze smelt op je tong.” Dat geloven we graag, want deze metworst bevat per 100 gram worst 43 gram vet: 10 gram meer dan de nummer twee. Ook opvallend: er is bietensap toegevoegd om extra kleur te geven. €2,49 per 240 gr

2. Het Friese merk Weidenaar moet het met een tweede plaats doen. „Helemaal niks mis mee.” „Prima worstje, al heeft deze een wat fletse kleur.” Inderdaad: op dit etiket staat geen kleurstof vermeld. €2,49 per 175 gr

3. Het merk Huls maakt de top 3 van deze week compleet (de rest scoorde onvoldoende). „Deze bevat wel erg veel nootmuskaat.” „Hij heeft ook wat zuurs, je moet ervan houden.” Een ander vond hem „een beetje laf” smaken. €5,39 per 220 gr