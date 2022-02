Versteende buurten in Nederland: hier kan het wel wat groener

Nederland versteent steeds verder, zo concludeert Natuur & Milieu op basis van eigen onderzoek naar de verstening van de openbare ruimte in de 32 grootste gemeenten. Volgens de milieuorganisatie is meer dan de helft van de buurten in deze steden ’versteend’.

Om de verstening van buurten te onderzoeken, is er gekeken naar twee aspecten. Zo is er onderzocht of er minstens 75 vierkante meter groen (alles wat niet versteend is, zoals parken, grasvelden, bermen en water) per woning beschikbaar is. Ook is er gekeken of er tenminste één hectare aaneengesloten groen per buurt is, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert.

In Haarlem, Westland, Amsterdam, Delft en Tilburg zijn de meest versteende buurten te vinden, zegt Natuur & Milieu. Daar is er per woning nul tot twee vierkante meter groen beschikbaar. De gemeentes Emmen, Almere en Haarlemmermeer hebben naar verhouding het laagste aantal versteende buurten.

Van de tien meest versteende buurten liggen er zeven in Amsterdam, twee in Haarlem en één in Tilburg:

Ⓒ Natuur & Milieu

Oproep

De milieuorganisatie wil een landelijke verplichting voor natuurinclusief bouwen. Rob van Tilburg, directeur Programma’s bij Natuur & Milieu: „Maak groennormen wettelijk verplicht voor alle nieuwbouw en stadsvernieuwing. Zodat alle wijken die we de komende jaren gaan bouwen natuurrijk en klimaatbestendig zijn.”