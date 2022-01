Tip van Zamarra: zo houd je witte was mooi wit

Anneke: „Ik krijg witte was zoals T-shirts en onderbroeken niet helder. Ik was de witte was op 40 graden en af en toe op 60”

Zamarra: Wit textiel vergrauwt op den duur altijd een beetje. Was die eenmaal grauw is geworden, wordt nooit meer zo wit als vroeger. U kunt de kleur iets opfrissen door kleding te weken in water met een schep zuurstofbleekmiddel (oxipoeder). Dit kunt u ook aan de was toevoegen om deze wit te houden.

Bekijk ook: Tips om te voorkomen dat shirts kreukelen in de wasmachine

Bekijk ook: Vijf dingen die je moet weten over het wassen van je dekbed

Bekijk ook: Vijf tips om sportkleding te wassen

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl