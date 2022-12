Zo bespaar je op energiekosten nu de lampjes in de boom weer branden

Lichtjes aan laten terwijl je boven in bed ligt is altijd zonde. Eenvoudig op te lossen met een tijdschakelaar! De kosten hangen af van de soort verlichting. Heeft u nog een snoer ouderwetse gloeilampjes, dan is echt tijd om over te stappen op veel zuiniger ledverlichting.

Stel dat u voor de populaire clusterverlichting kiest. Uitgaande van een grote boom van 1.80 meter zijn er 1900 tot 2700 lampjes nodig. Gaan we uit van het maximum van 2700, van een brandtijd van zes uur per dag en 22 dagen een kerstboom in de kamer, dan komen de kosten bij een reële kWh-prijs van 89 cent uit op 15,85 euro. Tel hierbij op dat je door de verlichte boom vaak andere lichten in de kamer uitlaat, zodat het verbruik onder de streep erg meevalt.