Onderzoek: zo lang duurt het voordat sporten écht een gewoonte wordt

Onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Chicago en de Universiteit van Pennsylvania hebben dat onlangs onderzocht. Hun conclusie is dat het maanden duurt voordat sporten een natuurlijke gewoonte wordt.

In het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences hebben de onderzoekers hun onderzoeksresultaten gepubliceerd. Daarin is te lezen dat het aanleren van een sportgewoonte waarschijnlijk langer duurt dan je eigenlijk zou willen: ongeveer zes maanden.

De Amerikaanse onderzoekers analyseerden vier jaar lang het sportgedrag van in totaal 30.000 proefpersonen die één specifieke sportschoolketen bezochten. Onderzoeker Colin Camerer legt uit dat er onder meer is gekeken hoeveel tijd er tussen de sportschoolbezoeken zat, hoe vaak de gym werd bezocht en hoeveel maanden achtereen. Volgens de onderzoekers is naar de sportschool gaan een vaste gewoonte wanneer er voorspeld kan worden op welke dagen van de week de proefpersonen zich in de fitnessruimte melden.

Camerer en zijn collega’s concluderen: hoe langer de tijd tussen de sportschoolbezoeken, hoe kleiner de kans is dat je op de lange termijn terug blijft komen.

Andere opvallende conclusies: de meeste sportschoolbezoekers gaan één tot twee dagen per week naar de gym en 69 procent van de mensen gaat er elke week op dezelfde dag(en) naartoe.

Handen wassen

De Amerikaanse onderzoekers vergeleken hun conclusie overigens ook met een eerder onderzoek waarbij werd gekeken hoe lang het duurt voordat zorgmedewerkers een gewoonte maken van een uitgebreid handenwas-ritueel. Daaruit blijkt dat het slechts een paar weken duurt voordat de zorgmedewerkers een gewoonte hadden gemaakt van de juiste routine.

De conclusie die daaruit getrokken kan worden is dat het aanleren van bepaalde gewoonten meer tijd en moeite kosten. Hoe intensiever de handeling, hoe langer het duurt.