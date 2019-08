Wie denkt dat zeemeerminnen enkel in sprookjes voorkomen, zit er naast. Dit weekend strijden zeventig gevinde deelneemsters tegen elkaar op een heus WK. En ook Nederland is vertegenwoordigd met Aukje Brand (33) uit Alblasserdam. Zij moet in het Chinese Guangzhou het hoofd boven – of eigenlijk onder - water zien te houden door te dansen op muziek en kunstjes te vertonen. „Ik ga mijn beste vinnetje voorzetten!”