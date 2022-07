Pieperschaarste leidde begin juli 1917 tot bloedige Aardappeloproer

Geweerschoten klonken op 5 juli 1917 op het Haarlemmerplein. Militairen schoten met scherp op stakende arbeiders van munitiefabriek De Hembrug. Twee keer vuurden zij op de menigte. „Rennen, jongens,” De mensen vluchtten naar alle kanten, achterna gezeten door soldaten. Aan de Brouwersgracht vielen twee doden.

Volksvoedsel

De onlusten hadden hun oorsprong in de gestagneerde in- en uitvoer van levensmiddelen als gevolg van de oorlog. In januari 1917 ging brood op rantsoen. Maar het ergste werd het gebrek aan aardappelen, volksvoedsel nummer een, gevoeld. Tot woede van de hongerende bevolking ging de export daarvan echter gewoon door. Ons neutrale land wilde geen van de strijdende partijen tegen de haren strijken zodat het buiten het gewapende conflict kon blijven.

„Kom op, meiden erop af.” Op 28 juni 1917 werd in de volkswijken van Amsterdam bekend dat er in de Prinsengracht een schip met aardappelen lag, bestemd voor het leger. De vrouwen uit de Jordaan stroomden toe. „Eindelijk geen rijst en erwten meer.” Ze grepen wat ze grijpen konden. „De zus van mevrouw Krijvenaar, was wel drie keer heen en weer gelopen”, citeert de historische webpagina De Jordaan Tussen Woord en Beeld ooggetuigen. „Zo'n half mud aardappelen nam ze dan op d'r schouders of het een zakkie luciferhoutjes was.”

Vrouwenvolk

Toen de schuit leeg was trok het ’vrouwenvolk’ verder over de gracht en plunderde de pakhuizen en kelders van aardappelhandelaren. De politie kon niet verhinderen dat ze met schorten vol piepers naar huis togen.

Zo begon een gewelddadige week in Amsterdam die bekend staat als de Aardappeloproer.

Soms ging het er zeer georganiseerd aan toe. Zo verdeelden opzichtsters, die door de opstandige dames uit hun midden waren gekozen, keurig de piepers uit een opengebroken aardappelwagon op rangeerterrein de Rietlanden. Ze werden na betaling netjes afgewogen door een agent.

Plunderende menigte

Op maandag 2 juli liep het echter uit de hand op de groentemarkt in de Marnixstraat. Een meute bestormde daar schuiten met bloemkool en aardappels. De politie schoot op de plunderende menigte. Dat geweld tegen de politie van alle tijden is, blijkt uit de politieverslagen van toen: „Ik heb gezien dat een politieagent van z'n paard werd afgegooid door die vrouwen”, vertelde ooggetuige meneer Zon. „Ze sprongen van achteren tegen hem op en trokken hem aan z'n cape van het paard af.” Ook de jeugd liet zich niet onbetuigd: „Jongens gooiden met stenen.”

Opvallend was de rol van communistenvoorman David Wijnkoop. Staand op een handkar maande hij de vrouwen tot rust: „Ik geef u thans den raad, naar huis te gaan en uw mannen er toe over te halen, allen het werk neer te leggen.” Zijn advies werd prompt opgevolgd.. .

Toen de rellen de dagen daarna doorgingen, stuurde de regering militairen die hun kamp opsloegen op het Museumplein. Op 5 juli maakten zij met de politie een einde aan de Aardappeloproer, die uiteindelijk negen Amsterdammers het leven kostte. De oudste was de 72-jarige Johanna Eggers, huishoudster van fruitwinkel Zwart Jan die werd getroffen door een verdwaalde kogel; datzelfde gold voor de jongste, de 17-jarige Hendrika Sturm, die de week daarop zou gaan trouwen.