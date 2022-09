Ooievaars als bovenburen: ’Als mijn man met ze praat, klepperen ze terug’

Premium Financieel

Groot is uit op landbouwbeurs: ’Terug naar kleinere trekkers en snelle elektrificatie’

Groot, groter, grootst is uit tijdens de Agrotechbeurs op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen. De nieuwe toys voor boerenboys gaan om precisielandbouw, robotica en vooral veel technisch vernuft. „De trend is in de landbouw nul emissie en duurzaamheid. Daar is elke agrarische ondernemer mee bezig.”...