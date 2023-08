Stinkende handen? Gebruik citroen!

Heb je een citroentje gekocht voor bij de vis op de barbecue? Als je wat over hebt kuntje hiermee vis- of knoflookgeur van je handen poetsen.

Of wrijf direct na het grillen met een doorgesneden citroen over het rooster en de vettigheid verdwijnt als sneeuw voor de zon. Meng gelijke delen citroensap en water en zet het in de caravan of leg een half citroentje in de koelbox. Dit zorgt voor een frisse geur.