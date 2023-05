Premium Het beste van De Telegraaf

Reportage ’Gatver, laat je wildvreemden in je bed slapen?’ Ja, Babette zweert bij huizenruil

Door Babette Wieringa Kopieer naar clipboard

Babette kwam door huizenruil al op de bijzonderste plekken. Ⓒ foto’s Getty Images

Huizenruil heeft een enorme vlucht genomen. In ons land staan deze zomer tienduizenden overnachtingen gepland, blijkt uit cijfers van de vele ruilplatforms. VRIJ-chef Babette Wieringa viert al 15 jaar vakantie in het huis van een wildvreemde. Ze ruilde haar Amsterdamse plek voor onder meer een Balinese villa, Toscaans landhuis en een penthouse in New York.