Hotel van de week: Suitehotel Pincoffs, Rotterdam

Over het Rotterdamse suitehotel Pincoffs zou je een boek kunnen schrijven. Dat is dan ook gedaan: voor het tienjarig bestaan van het 17 kamers tellende hotel aan de Maas kwam een boekwerk uit.

Logisch, wetende dat het brein achter het hotel twee journalisten zijn. Karen Hamerlynck en Edwin van der Meijde hadden al jaren het romantische idee een hotel te beginnen. Ze zeiden de journalistiek vaarwel, verkochten hun huis en openden in 2008 na een grondige verbouwing Pincoffs in het oude douanegebouw. Mede vanwege de crisis die dat jaar toesloeg, was dat romantische idee snel verdwenen, maar inmiddels is Pincoffs een van de meest gewaardeerde boetiekhotels van de stad.

Bekende in Rotterdam

Lodewijk Pincoffs is een bekende in Rotterdam: in de 19e eeuw speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van het havengebied. Een slimme zakenman, maar ook een die zijn zaakjes niet al te secuur voor elkaar had. Hij vluchtte wegens fraude naar Amerika, maar werd later gerehabiliteerd.

Genoeg te vertellen over de geschiedenis van het hotel. Die historie is ook nog zichtbaar in het statige gebouw, een van de weinige rijksmonumenten die het in de oorlog platgebombardeerde Rotterdam heeft. De kluis met verzwaarde deur leverde bij het openbreken niet meer op dan een pijp en wat paperassen en snuisterijen. Die staan tentoongesteld in de sfeervolle bar beneden, inclusief Chesterfieldbanken, design open haard en een eigen mousserende wijn.

De hoge plafonds zijn indrukwekkend, de eveneens hoge ramen geven een prachtig uitzicht op de Maas en haar Zwaan. Maar het zijn vooral de niet voor de hand liggende details die het hotel maken: de archiefkast van de Rijksuniversiteit van Leiden waar in de kartonnen bladen geen microscoopglaasjes maar gastenkrabbels worden bewaard. De antieke klokkenwand in de ontbijtruimte waar de wijzers van de klokken stilstaan op tien voor twee of tien over tien: de smiley-stand, hangend boven de oude piano die tot bestekkast is omgebouwd.

De kamers zijn vernoemd naar belangrijke mannen (en één vrouw: echtgenote Esther) uit het netwerk van Pincoffs zoals de Rotterdamse burgemeester J. van Vollenhoven, juridisch adviseur Tels en zwager Henry Kerdijk die een zelfmoordpoging deed na Pincoffs vlucht. Dat zeg ik: genoeg te vertellen! En te beleven.

In ’t kort

Interieur

Zorgvuldig bij elkaar gezochte mengeling van vintage, antiek en modern.

Locatie

Uitkijkend over de Erasmusbrug en de Maas, op (enige) loopafstand van het centrum. Parkeergelegenheid bij het hotel.

Service

Opvallend hartelijk en vriendelijk, met ruimte voor uitleg over het gebouw en het interieur.

Praktisch

Kamerprijzen vanaf €95 per nacht.

hotelpincoffs.nl