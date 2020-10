Zo reinig je een natuurstenen wasbak op de juiste manier

Natuursteen

Mevrouw Van Driel-Stellendam: „Hoe reinig ik een natuurstenen wasbak? Schoonmaakazijn?”

Zamarra: Veel natuursteen is niet goed bestand tegen zuren in azijn. Het is veiliger om een zuurvrije reiniger wat langer te laten inwerken. Zoals Moeller Stone Care R155 Grondreiniger zuurvrij, bij bouwmarkten verkrijgbaar.

Kamfer

I. van Buuren: „Ik wil kleding in een kamferkist bewaren. Hoe krijg ik daarna de geur eruit?”

Zamarra: Wasbare kleding kort weken in water met een goede scheut azijn. Niet wasbaar goed insprayen met een kledingverfrisser, bijvoorbeeld HG. Daarna hangt u de kleding een paar uur buiten.

Glasverf

Lucien: „Wij hebben glasverf op de ramen deels met veel moeite verwijderd, maar de rest lukt met geen mogelijkheid.”

Zamarra: U kunt de glasverf het best mechanisch, zonder schoonmaakmiddelen, met een glasschraper verwijderen, verkrijgbaar bij de verfhandel of bouwmarkt.

