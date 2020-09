Eropuit in Nederland: dit zijn de plannen voor de herfstvakantie

De herfst staat voor de deur dus rijst de vraag wat we in de herfstvakantie gaan doen. Velen van u waren graag de grens over gegaan en naar Zuid-Europa afgereisd, maar blijven toch in Nederland – gedwongen omdat het land een oranje code heeft of omdat u het hier veiliger acht.

Zo gaat Otto Oosterloo een midweekje naar de Camping Waalstrand in het Gelderse Gendt en brengt Jacqueline van der Wal een weekje in een huisje in Schoorl door. „Lekker met de kids langs het strand wandelen en shoppen in Bergen aan Zee.”

Leo Verkerk had graag willen relaxen aan de Middellandse Zee, maar blijft toch in Nederland. „Het is afwachten waar en wanneer het kan in verband met corona; veiligheid gaat voor alles!”

Sommige lezers kiezen bewust voor een vakantie over de grens. „Wij gaan naar Turkije, weg van dat doorgedraaide Nederland” schrijft Jan van der Star resoluut. Anderen gaan genieten van hun uitgestelde voorjaarsvakantie, zoals meneer Van Manen uit Blaricum. „In de omgeving van Lagos in Portugal. Het is een veilig land en we houden de regels in de gaten.” Wat u ook van plan bent, wij wensen u veel herfstplezier!

Geen risico’s

We blijven gewoon op onze camping in Nederland, waarbij we niet te veel mensen om ons heen hebben. Qua leeftijd zitten we in de gevarenhoek dus we nemen liever geen overbodige risico’s.

P.H. Meijer

Huisje in Schoorl

Dit jaar door de corona helaas geen weekje zon, maar wel naar een huisje in Schoorl. Lekker met de kids langs het strand wandelen, shoppen in Bergen aan zee en uit eten! We maken er een heerlijke week van.

Jacqueline van der Wal

Helaas, Nederland

Wij zijn deze zomer vier weken op de camping in Frankrijk geweest. Daar voel je je veel veiliger dan hier. In principe gaan we daar in de herfstvakantie ook naartoe. Maar helaas is de Vaucluse nu oranje terwijl er bijna geen besmettingen zijn in ’ons’ dorp. Dus wordt het Nederland.

Conny Heijkoop

Herfst in Portugal

Wij gaan eind september met auto en caravan naar Portugal waar onze drie kinderen met hun gezinnen op 11 oktober naartoe vliegen. Ze hebben drie mobile homes gehuurd. Wij gaan heerlijk genieten in de omgeving van Lagos. Onze kinderen blijven een week, zelf rijden we rond eind november weer terug.

W. van Manen

Geannuleerd

De herfstvakantie hebben wij helaas moeten annuleren, de tickets hadden wij reeds in december 2019 geboekt. We hadden een mooi huis in de buurt van Malaga gehuurd om daar ons dertigjarig huwelijk te vieren met de kinderen en kleinkinderen. Helaas gooit corona roet in het eten en hebben we alles omgezet naar mei 2021.

Linda van Duist