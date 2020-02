Carnaval zo oud als Rome

’De strijd tussen Carnaval en Vasten’ wordt door Pieter Bruegel sr. in 1559 uitgebeeld door de dikke Carnaval op de bierton en de magere Vasten op de bidstoel. ’Carnaval’ komt volgens de Studium Carnavale van Mat van Keeken niet van het Latijnse carne vale, ’vaarwel vlees’, maar van carrus navalis, ’scheepskar’. Prins Carnaval, zoals voormalig Ajax-keeper Piet Schrijvers in 1985, kwam pas op in de 19e eeuw.

Een openbare basisschool in Zevenaar heeft de naam ’carnaval’ veranderd in ’verkleedfeest’ omdat carnaval een katholiek feest zou zijn. Niets is echter minder waar. Al in de oudheid, duizenden jaren voor de opkomst van het christendom, vierden de mensen lentefeesten die veel kenmerken van het huidige carnaval vertonen.