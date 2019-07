Uw Garage: Mercedes-Benz G-Klasse 280 CDi

Ik ging weleens het terrein in met mijn Ford F150 en dat beviel me Hij was alleen te groot en te log voor het echte terreinwerk. Dus kocht ik een Suzuki Samurai, mijn eerste echte terreinauto, superlicht en goed in het terrein. Toch kwam ik weleens vast te zitten. Ben Kooijman, toen penningmeester van de MB G-Klasse Club, heeft me eens losgetrokken met zijn Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio. Op aandringen van hem ben ik een stukje gaan rijden in de G en toen was ik om. Dat reed zo relaxed, en wat dat ding allemaal kon! Hellingen op, niet te geloven. En als je zo relaxed en toch super geconcentreerd aan het terreinrijden bent, gaat heel je hoofd leeg, heerlijk. Toen had ik ineens een hobby.

