Misja Beijers (70) is ’online influencer’: ’Groeien is hard werken’

Aantal volgers op Instagram: 12.500

Aantal volgers op Facebook: 2200

Aantal bezoekers blog: rond 19.000 per maand

„Op mijn 61ste begon ik met social media, eerder al met mijn blog misjab.nl. Aanvankelijk met foto’s van andere goedgeklede 50-plussers, sinds een jaar of 6 vooral foto’s van mijn eigen stijl, omdat daar meer vraag naar was. Dat vond ik in het begin wel lastig, ik kreeg een beetje een ’kijk mij eens’- gevoel. Ik was dolblij met mijn eerste 100 volgers, anders staat het ook zo sneu. Het is hard werken om te groeien in volgers: contact zoeken met mensen, liken maar ook reageren onder andere posts en aandacht zien te trekken met eigen foto’s. Een vast stramien is er niet, ik plaats wanneer ik het leuk vind, doe het echt gewoon voor mijn plezier.

Verrijking

Ik wil mensen die iets ouder worden inspireren aandacht te blijven besteden aan hun uiterlijk en laten zien dat je je met slim combineren goed kunt kleden zonder al te veel of juist tweedehands te kopen. Toen ik begon waren er nauwelijks ouderen op social media, of überhaupt in de media, te zien, nu wordt het steeds meer. We zijn langer fit en vitaal dan vroeger, zijn geïnteresseerd in van alles...

Ook jonge mensen kijken met plezier naar mijn foto’s. Dat zie ik aan de statistieken en reacties. Ik ga niet in op verzoeken van merken om iets te promoten, wil onafhankelijk blijven en mijn eigen stijl behouden.

Natuurlijk heb ik wel eens aan stoppen gedacht, maar ik zie wel hoe het loopt. Het heeft me veel leuke contacten over de hele wereld gebracht. Ik ben een aantal keer naar modeweken geweest in Parijs, New York en Milaan. Ik heb veel geleerd van alle ontmoetingen en gesprekken, social media zijn echt een verrijking van mijn leven.”