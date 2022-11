Zo beïnvloedt de manier waarop je knoflook snijdt de smaak van je gerecht

In z’n geheel

Knoflook gebruik je vaak in zijn geheel voor knoflookolie. Hierbij laat je de tenen even badderen in verhitte olie en het resultaat is een aromatische olie. De knoflook in zijn geheel en ongepeld gebruiken heeft als voordeel dat ‘ie minder snel gaat verbranden en een subtielere smaak afgeeft. Hierdoor komt er minder tot geen allicine vrij, de stof die knoflook zijn typerende geur en smaak geeft.

Wil je nu altijd gebruik maken van een milde knoflook, dan kun je ervoor kiezen om een potje knoflook confit te maken. Hierbij konfijt je knoflook in olie waardoor de tenen een subtiele, bijna nootachtige smaak krijgen.

In plakjes

Wil je wel goed kunnen proeven dat er knoflook in je gerecht zit, zonder dat de smaak te overheersend wordt? Kies er dan voor om je knoflookteen in plakjes te snijden. Doordat je de teen niet helemaal kapot snijdt, komt er minder allicine vrij en blijven de intense smaak en geur dus beperkt.

Plakjes knoflook zijn dus lekker bij stoven en pasta’s waarbij een subtiele knoflooksmaak wenselijk is.

In stukjes

Knoflook gesneden in stukjes (ook wel minced garlic genoemd) zorgt voor een intensere knoflooksmaak in vergelijking met de vorige twee methoden. Tip: snijd je knoflookteen alleen in heel kleine stukjes als je zeker weet dat ook je gezelschap van knoflook houdt.

Gebruik knoflook gesneden in stukjes in pasta’s, pastasauzen en door je aardappelgratin of puree of voor andere gerechten die een zogenaamde garlic kick kunnen gebruiken.

Pureren

Ga je aan de slag met een (fijne) knoflookpers, dan zijn de geur en smaak ook goed aanwezig.

Wil je zelf knoflook pureren? Dit doe je door de teen over een rasp te halen of door de knoflook fijn te maken op je snijplank, er wat zout aan toe te voegen en dan te vegen met het blad van je mes. Zo breek je de cellen af, komt alle allicine vrij en ben je verzekerd van een heuse knoflook kick.