Dit mag nooit meer weg: wiebelhondje van lieve dochter

Dierbare voorwerpen zijn niet altijd een bron van geluk. Ze kunnen soms ook pijn doen, aan een gemis herinneren. Toch mogen ze nooit weg. Sterker nog: de eigenaren zijn er juist buitengewoon aan gehecht.

Dit vrolijke wiebelhondje voor op het dashboard, bijvoorbeeld. Albert van der Zwaag uit Stroe kreeg het achtentwintig jaar geleden van zijn jongste dochter.

Gewoon, als aardigheidje. Wel zei ze er iets bijzonders bij: dat haar vader dan elke keer aan haar zou denken als hij met de auto op pad ging.

Dat zou dan vaak gebeuren, want Albert is cameraman en maakt filmpjes voor de lokale omroep. Hij tikt behoorlijk wat kilometers af, zo’n 65.000 per jaar.

De vrolijke mascotte met de pientere oogjes heeft dan ook al vier auto’s van binnen gezien. Albert is er bijzonder aan gehecht en niet zomaar.

„Vlak nadat ik dit cadeau van mijn dochter kreeg, verzeilden haar moeder en ik in een scheiding. Ik heb mijn jongste dochter nog twee keer gezien, daarna niet meer.”

„Dat doet me nog steeds veel pijn en het waarom is mij nooit duidelijk geworden. Ik weet niet wat haar omgeving allemaal precies aan haar heeft verteld. Ik hoop alleen maar dat het nog eens goed komt. Totdat het zover is, denk ik inderdaad elke keer aan haar als ik in de auto stap. En niet alleen dan, trouwens.”

