De bieslook is de eerste van het jaar. Het groen is zo mooi en de sprietjes zo teer dat knippen bijna zonde is. Maar dan die eerste boterham met kaas en verse bieslook! Wat later in het jaar de radijs. De asperge is inmiddels een stevig wonder, waar we in een jaar circa vijf keer van eten. Dan laat ik die plant gaan, prachtige wuivende vederbladeren.