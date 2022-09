Interieurtips voor komend najaar: hippe kleuren en een sportieve sfeer

Showtime

De transparante plexiglas-kast van HK Living bestaat uit modules en kan tegen de wand of als ruimteverdeler in de kamer worden geplaatst. Perfect voor je sneakercollectie of boekenverzameling waar je trots op bent en die je graag wil showen.

De Urban Pink ladekast is geïnspireerd op een model uit de jaren 70. Door de trendkleur fuchsia wordt het meteen een hippe retro-accesoire.

Trends uit Parijs

Ⓒ Maison & Object ‘Color Power’ van Elisabeth Leriche, ph. Anne-Emmanuelle Thion en vazen Pols Potten

Tijdens de Design Week in Parijs werden de nieuwste woonsferen voor dit najaar gepresenteerd. De sportieve kleurencombinatie van groen en oranje voelt vrolijk en retro aan met in de spotlights de krukjes en vazen van Pols Potten.

Sportief

Ⓒ Maison Objet ‘Color Power’ van Elisabeth Leriche, ph. Anne-Emmanuelle Thion

De nieuwe tafel Tavolo 2 van Pulpo Products is nu al een echt trendobject. Bijzonder is dat door de kleur- en materiaalkeuze de tafel ook jong en sportief overkomt. Je kunt zelf een combinatie maken zodat het past bij je persoonlijke woonsmaak.

Stylingtip: glas met een kleurtje

Ⓒ klevering en glazen/waterkan van Waww la table

Hoe leuk is het om de glazen op de eettafel te markeren met een kleurtje zodat iedereen weet welk glas van hem of haar is. Het staat ook nog eens gezellig en hip. De nieuwe collectie van Waww is ontworpen door India Madhavi en verrijkt de tafeldecoratie met de nieuwste trendkleuren. Mix met glazen vazen van &klevering die kleurverloop hebben voor extra effect.

Zonnige slaapkamer

Ⓒ Slaapkamer Habitat en AW22 HKliving

Met deze slaapkamer van Habitat weet je zeker je dat elke ochtend vrolijk wakker wordt. De zomers sfeer met geel als hoofdkleur werkt als positief elixer op je gemoed. Speel met grafische dessins en ribbelstructuren voor een nog sportievere sfeer.

Stylingtip: kleurexplosie

Ⓒ Beddinghouse

Dit dekbedovertrek heet niet voor niets ‘Dutch Design Color Clash. Het combineert felle kleuren met een streepdessin. Met een betonlook-vloer en een wand geverfd in één van de kleuren van het dekbedovertrek creëer je snel en gemakkelijk een mooie balans.