Vijf dingen die je niet door de afvoer moet weggooien

1. Spoel geen bakolie of (frituur)vet weg. Vet lost wel lekker in heet water op, maar als het in de afvoer afkoelt, stolt het weer en kan het de afvoer verstoppen. Laat vet eerst stollen en gooi het dan in de vuilnisbak.

2. Vaste etensresten horen in de gft-bak. Alleen dranken en vloeibare restjes eten kun je wegspoelen. Filter vaste etensresten uit saus en soep.

3. Watergedragen verfresten niet in de afvoer; er zitten veel stoffen die niet in het water thuishoren en die niet detecteerbaar voor de waterzuivering zijn.

4. Schoonmaakdoekjes, babydoekjes, snoetenpoetsers en doekjes om make-up te verwijderen, horen niet in het toilet. Alleen vochtig wc-papier waarop het logo van een toiletpot staat, mag in de wc.

5. Giet geen oplosmiddelen zoals thinner of wasbenzine in de afvoer en kies bij voorkeur voor biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Afvalwater wordt namelijk slechts voor 95% gezuiverd voordat het de rioolwaterzuiveringsinstallaties verlaat. Het wordt geen drinkwater, maar gaat wel de sloten en kanalen in.