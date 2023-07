Dagrecept: Groene curry van kip en aubergine

De meeste ingrediënten voor deze groene kipcurry van Donna Hay uit het boek One Pan Perfect (Spectrum) liggen tegenwoordig standaard bij de super. Voor de limoenblaadjes en stronken koriander kun je bij de toko of groenteboer terecht. Verder is deze kipcurry uit de oven kinderlijk eenvoudig! Verwarm de oven voor tot 220 graden. Maak de korianderwortel schoon als je die gebruikt. Hak voor de currypasta de koriander, lente-ui, chilipeper, gember en olie fijn in de keukenmachine. Schenk de kokosmelk, vissaus en limoensap erbij en pureer tot een gladde pasta.

Roer de kip, kikkererwten, aubergine, limoenblad en currypasta in een diepe ovenschaal door elkaar. Bak 40-45 minuten of tot de kip gaar is en de saus ingekookt. Dien op met je favoriete rijst, gestoomde Aziatische bladgroente en gehakte koriander.

Nodig voor 4 personen:

- 6 kippendijfilets van 125 g (bijgesneden, gehalveerd)

- 2 x 400 g kikkererwten (afgespoeld en uitgelekt)

- 1 grote aubergine (blokjes)

- 6 limoenblaadjes

- gekookte (bruine) rijst

- Aziatische bladgroente

Currypasta:

- 6 stronkjes koriander (blaadjes, steeltjes en eventueel wortels)

- 4 lente-uien (grof gehakt)

- 2 groene chilipepers (of minder, naar smaak)

- 2 el fijn geraspte gember

- 2 el plantaardige olie

- 400 ml kokosmelk

- 1 el vissaus, 1 el limoensap