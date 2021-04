Lockdown zorgt voor minder seks: ’Het seksleven in deze derde golf is zeer treurig’

Dat blijkt uit het onderzoek Corona Love Challenge van Christine le Duc, waaraan zo’n 600 Nederlanders hebben meegedaan. „Waar we in de eerste golf niet van elkaar af konden blijven doordat we meer thuis waren en er daarom in de tweede golf een babyboom ontstond, blijkt ons seksleven in de derde golf bijzonder somber en stressvol”, zegt Audrey van Ham, CEO van Christine le Duc.

Minder seks: kinderen zijn vaker thuis

Bijna een kwart van de ondervraagden, 22%, geeft aan minder seks te hebben door de lockdown. Redenen hiervoor zijn: minder vaak in de stemming (11,2%), kinderen zijn vaker thuis (10,1%), meer stress (9,7%) en minder tijd voor zichzelf (8%).

Dat de ondervraagden minder tijd voor zichzelf hebben blijkt ook uit de vraag of men meer masturbeert: 70% geeft aan niet meer te masturberen.

Gemis

Opvallend is dat het merendeel van de mannen (66%) aangeeft te weinig fysiek contact te hebben. Terwijl dit bij vrouwen veel minder (33%) wordt aangegeven als een gemis. “Blijkbaar zorgen vrouwen beter voor zichzelf, aangezien uit dit onderzoek blijkt dat ze tijdens de lockdown massaal meer lingerie en love toys hebben aangeschaft.”

Behoefte

Deze crisis wordt door 57,9% van de Nederlanders als stressvol ervaren. Hier reageren vrouwen anders op dan mannen. Van de ondervraagden blijkt de helft wel meer behoefte te hebben aan seks, maar toch geeft 60% aan ‘het’ niet vaker te doen.

De langdurige lockdown eist ondertussen ook in de slaapkamer zijn tol, slechts 24% van de Nederlanders heeft meer ontdekt op seksueel vlak.

Treurig seksleven

70% heeft aangegeven niet meer te hebben geleerd of ontdekt op seksueel vlak. Dat baart Van Ham zorgen: „Het seksleven in deze derde golf is zeer treurig. Dat zo’n hoog percentage aangeeft niet meer te hebben geleerd of ontdekt, deed mij aanzetten tot actie.”

Uitdagender

Christine le Duc organiseert daarom op 1 mei met Live Community het online festival ‘Temple of Love’, waarin liefde, relaties en erotiek centraal staan om zo het liefdesleven uitdagender te maken.