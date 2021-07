Nieuws

Autofabrikanten dalen op Japanse beurs na klimaatplannen EU

Japanse autofabrikanten werden donderdag lager gezet op de beurs in Tokio door de plannen van Brussel om de CO2-uitstoot in de Europese Unie te verminderen. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad, waar vanaf 23 juli de Olympische Spelen worden gehouden, zor...