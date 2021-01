Het iconische Haagse Promenade Hotel bestaat vandaag 50 jaar

Maandag 11 januari 2021 is het vijftig jaar geleden dat het Haagse Promenade Hotel, sinds afgelopen jaar Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade, officieel werd geopend.

De rijke historie van Het Promenade Hotel gaat terug naar 1813, toen er op deze grond een klein jachthuis genaamd Klein Zorgvliet verrees in eigendom van Koning Willem 1.

Bekijk ook: Hotels waar geschiedenis is geschreven

In 1828 werd er een vergunning aangevraagd voor nog een paviljoen om verversingen te verkopen. Dit paviljoen genaamd Buitenlust, werd twintig jaar later eigendom van Koning Willem 2 en geeft het de naam Klein Zorgvliet terug. Na zijn overlijden komt het in handen van Thomas van Stolk, de stichter van het huidige Van Stolkpark. Hij verkoopt het pand aan architect-ingenieur L.A. Brouwer en opent Hôtel de la Promenade dat steeds verder uitgebreid wordt.

De strategische ligging van het hotel werd in de Tweede Wereldoorlog opgemerkt door Duitse militairen die het hotel belegeren. De Scheveningse bosjes waren inmiddels gekapt voor het verkrijgen van schootveld en de rest van de bomen in de omgeving werden gekapt en tijdens de hongerwinter gebruikt als brandhout. Na de oorlog blijft het hotel leeg en vervallen achter en wordt het gesloopt voor wegenaanleg in dit gebied.

Bekijk ook: Zó creatief zijn Nederlandse hotels in coronatijd

Het duurt nog tot 1968 tot de bouw van het Promenade Hotel startte, naar ontwerp van architect P. Zandstra. Het hotel is een kenmerkend gebouw voor die periode: robuust en stevig met veel beton en rechte lijnen. Het hotel is gebouwd door bekende Hagenaar Bertus Meijer. Hij zei dat de reden van de bouw was dat hij ruimte nodig had om zijn schilderijen en kunstwerken op te hangen. Op deze manier kon hij zijn vrienden van over de hele wereld uitnodigen om te komen logeren en van kunst te genieten. Er hingen in het hotel meer dan 600 schilderijen, meer dan 100 litho’s en er stonden tientallen sculpturen. Hiermee heeft het hotel in de Guinness Book of Records gestaan. Hedendaags opereert het hotel onder de naam Leonardo Royal Den Haag Promenade.

Impressie advertentie Promenade Hotel 1970. Ⓒ Promenade Hotel

Met een speciale editie van het Promenade-krantje en diverse jubileumacties wordt, indien coronatechnisch mogelijk, het jublieum gevierd.