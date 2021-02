Hier beleef je de winter op z’n best

Schaatsen over de plas

Kortenhoefse plassen, ’s Gravenland

De Kortenhoefse plassen zijn, net als de nabijgelegen Loosdrechtse plassen, ontstaan door turfwinning. Je wandelt er over historische kerkenpaden langs weidse plassen, smalle slootjes, legakkers en moerasbos.

Vroeger liepen de inwoners uit ’s-Graveland op zondag over het pad naar de kerk in Kortenhoef.

Wie weet gaat het er deze winter eindelijk weer eens van komen: schaatsen! Als er voldoende ijs is, grijp dan je kans en verken de Kortenhoefse Plassen al schaatsend.

Hoog en laag

Landgoed Egheria, De Lutte

Dit landgoed laat je letterlijk hoogte- en dieptepunten ervaren. Het is een heuvelachtig landschap op de Oldenzaalse stuwwal. De naam Egheria komt van de samenvoeging van de voorletters van de kindernamen van de vroegere landgoedeigenaar, maar verwijst ook naar de waternimf Egeria. Het gebied heeft weilanden omzoomd door houtwallen, beekjes in het bos en een heuse berg. Het is het leefgebied van allerlei soorten planten en dieren, blijf dus op de paden. Wie weet hoor je een buizerd, een van de vijf soorten roofvogels die hier voorkomen.

Ⓒ 123rf

Op avontuur

De Krang, Weert

Beekjes, bossen, velden, akkers, vennen en moerassen, je komt het allemaal tegen in het Limburgse natuurgebied De Krang. Vroeger was het een nat gebied. Op sommige plaatsen zijn door wegstuivend zand duizenden jaren geleden kommen ontstaan. Hier vormden zich moerassige gebieden die door de plaatselijke bevolking werden gemeden. Nu is er een vlonderpad om het moeras over te steken naar een uitkijkpunt waar je kunt speuren naar water- en rietvogels zoals fuut, aalscholver, rietgors en wintertaling. Met een beetje geluk kun je er de pijlsnelle ijsvogel spotten.

Wandeling door geschiedenis

Ⓒ Alje Zandt

Holtingerveld, Drenthe

Geschiedenis en natuur zijn vervlochten in het Holtingerveld, vlak bij het Drentse Havelte.

Grafheuvels, hunebedden, de stuwwal die achterbleef na smelting van een dikke ijslaag, zo’n 150.000 jaar geleden… Ze hebben het landschap z’n vorm gegeven.

Minstens zo bepalend voor het aangezicht van het landschap is de Tweede Wereldoorlog. Het vliegveld dat de Duitsers aanlegden, is aan het einde van de oorlog zwaar gebombardeerd door de geallieerden. Meer dan 2500 bomkraters liggen nu als poelen en kuilen in het veld.

Vogels spotten

Buurserzand, Twente

Ⓒ foto Hennie Wagenaar

Je zou bij de naam Buurserzand misschien een droog en kaal gebied verwachten, maar in werkelijkheid ligt in het Overijsselse Twente een opvallend natte heide met vennetjes.

Door de afwisseling van bos, heide, vennen, akkertjes en kruidenrijke graslanden voelen reeën zich er prima thuis. Uitkijkpunt Rietschot is met het panorama over de heide een perfecte plek om vogels te spotten.

Nieuwe oernatuur

Ⓒ foto Cees Petter

Harderbos, Flevoland

Je zou het niet zeggen, maar het Harderbos bestaat nog maar vijftig jaar. Dankzij de vruchtbare zeeklei groeien bomen en struiken in de Flevopolder bij Harderwijk als kool. Bomen die omvallen, blijven liggen als voedselbron voor mossen, paddenstoelen en insecten en vormen tegelijkertijd avontuurlijke speelmogelijkheden.

Het Harderbos is nieuwe oernatuur waar je heerlijk doorheen kunt dwalen. Het bos trekt veel dieren aan. Zo heeft de bever het er prima naar zijn zin en met een beetje geluk zie je een ijsvogel.