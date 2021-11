Met andijvie, boerenkool of zuurkool: welke stamppot is het populairst?

Future of Food Institute deed in opdracht van de Nederlandse Aardappel Organisatie onderzoek naar de populariteit van aardappelen onder Nederlanders. Daaruit blijkt dat men de aardappel liever op een gure herfstdag (23%) of koude winterdag (35%) eet dan op een zonnige lentedag (8%) of warme zomerdag (4%). Vrouwen zijn tijdens de winter grotere fans (40% heeft er dan zin in) dan mannen (28%) van aardappelen.

Stamppot

Uit hetzelfde onderzoek blijkt bovendien dat boerenkool de favoriete stamppot is onder Nederlanders (34%), gevolgd door andijvie (20%). Zuurkool en hutspot delen de derde plek (17%). De stamppot met zuurkool is onder ouderen populairder dan bij de andere leeftijdscategorieën. Andijviestamppot is het meest geliefd onder Nederlanders jonger dan 40 jaar.

Gezinnen

De aardappel is met name geliefd onder gezinnen met kinderen. Bij 41% van de gezinnen met kinderen van 0-4 jaar staat de aardappel 2 tot 3 keer per week op tafel. Bij de gezinnen met kinderen van 5-12 geeft maar liefst 67% aan zes per week aardappels te eten.

Koken is veruit de meest populaire vorm van aardappelbereiding (52%) gevolgd door bakken (17%) en stampen (10%). De populairste groente om bij aardappels te eten zijn sperziebonen (56%), gevolgd door bloemkool (50%) en broccoli (45%). Het minst populair is courgette (8%).

Ook bleek uit het pieperonderzoek dat men in dorpen veel vaker aardappels eet dan in steden. 48% van de dorpelingen geeft aan dat ze zes keer per week op het menu staan, in de stad is dat slechts 10%.