Zelf bloemen drogen? Deze soorten kun je het beste gebruiken

Weten we het nog, dat gevonden klavertjevier dat we in keukenpapier tussen een boek lieten drogen? Tegenwoordig is het zoveel meer: complete boeketten en kunstwerken van de mooiste bloemen die allang niet meer worden platgedrukt.

Zo zijn er legio droogboeketten, het een nog kleurrijker dan het ander. Ze zijn er met eenzelfde soort, denk aan tien craspedia’s of achillea’s, of juist uiteenlopende bloemen. Ook de pampaspluimen in alle kleuren van de regenboog doen het goed. Die laatste vormen een eenvoudige, maar leuke manier om een hoekje op te fleuren en passen bij die andere woontrend van natuurlijk en duurzaam wonen.

Houdbaar

Het grote voordeel ten opzichte van een bos verse bloemen is natuurlijk de oneindige houdbaarheid. Juist omdat droogbloemen lang goed blijven, kun je er allerlei creatieve dingen mee doen. Zoals in een fotolijstje of in een glazen potje.

Nadelen zijn er natuurlijk ook. Gedroogde bloemen zijn fragiel en daardoor snel breekbaar. Verder hebben droogbloemen niet zo’n lekkere geur als verse bloemen; ze ruiken redelijk neutraal.

Bloemen die het makkelijkst zijn te drogen, zijn de exemplaren met een stevige of houtachtige steel; vaak bloemen die lastiger zijn om schuin af te snijden. Grassoorten zijn vaak ook goed bruikbaar.

Verder prima: rozen, lavendel, hortensia’s, papaver, wilgenkatjes, craspedia’s, katoentakken en strobloemen. Vochtige bloemen als narcissen of tulpen zijn lastiger. Omdat daar zoveel water in zit, verliezen ze snel hun vorm en kleur bij het drogen en worden ze slap.

Zelf drogen kan natuurlijk ook. De makkelijkste manier is om bloemen in een bosje op de kop te hangen op een warme en donkere plek waar het liefst een briesje is.

Grotere bloemen zoals rozen kun je beter stuk voor stuk drogen. Vervolgens kun je ze het best twee tot vier weken laten hangen omdat de kern anders nog niet volledig droog is. Je kunt het in de tussentijd testen door te kijken hoe flexibel de stelen nog zijn. Zijn ze nog een beetje soepel? Dan zijn ze nog niet droog genoeg.

Gel

Ouderwets persen wordt ook nog gehanteerd, met het nadeel dat de bloemen plat worden en hun vorm verliezen. Verder kun je ze in een heteluchtoven stoppen, een paar uur op zo’n 38 graden. Tot slot kun je silica-gel gebruiken door de bloemen er een paar dagen in te stoppen.

Iedereen kan het. Het kost wel tijd en de bloemen kunnen altijd van kleur en vorm veranderen. Maar het geeft net die extra vrolijkheid, sfeer en contrast in huis!