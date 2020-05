Lachen om rijtjesradijsjes

We komen die tijd in. Mijn pleegvader werd altijd ernstig. Hij had het meegemaakt, mijn opa kreeg steevast een migraineaanval die drie dagen duurde. Het kwaad was geweest. Het Kwaad, ze spraken erover alsof het een zelfstandig wezen was. Toch kregen ze hun geloof in de onschuld terug. Met verve droegen ze hun nieuwe maatschappij.

Maar rond 4 en 5 mei werden deze mannen en vele andere mannen en vrouwen stil en vochten ze in stilte tegen de spoken. Juist voor deze mannen en vrouwen was de hand van vriendschap heel gewoon.

Ik heb veel Duitse familie. Ze zijn zo leuk als ze Nederland zo leuk vinden. En ze zijn zo hartelijk als je eenmaal bij een familie hoort. Eigenlijk willen ze heel graag met iedereen samen Kuchen essen, Brotzeit machen of Auflauf mit Spargel auf tun.

Maar soms is daar opeens hun landsaard weer. Bij de Lidl kun je radijszaad kopen. Dat kun je niet op z’n Hollands lukraak strooien. Nee, dat zit in papiertjes gedrukt, keurig op een rij. Je legt het papiertje op de grond, aarde erover en je krijgt radijs, even keurig op een rij.

Wat een geluk dat we daar nu gewoon vrijuit om kunnen lachen!

Ik moet wel trouwens, want ik kijk naar zo’n rijtje radijs!

[email protected]