Dierbaren eren met een herinneringsboom

Deze week een persoonlijke noot. Ik heb mijn oom Rhodolf Hoekstra in het hospice opgezocht. Hij leed aan een zeer agressieve vorm van kanker en had niet lang meer te leven. Dit soort momenten zijn speciaal waarbij verdriet samengaat met een bepaald soort puurheid die je tot in de kern kan raken.

Ik heb voorgesteld om ter herinnering een boom te planten als plek om hem nog eens ’op te zoeken’. Mijn oom was hier helemaal blij mee. Het zou dan een beuk moeten worden, oftewel de Fagus sylvatica, want daar had hij zulke fijne herinneringen aan.

Ik heb even nagezocht waar de beuk voor staat qua symboliek en was blij verrast. Zo bleek bij de oude Germanen de beuk aan de godin van het huwelijk te zijn gewijd. Haar naam was Freya. Je ziet nog steeds dat er hartjes in de schors worden gesneden, wat dus een oorsprong in het verre verleden heeft.

De beuk symboliseert geborgenheid, warmte, troost, wijsheid en voorspoed: allemaal zaken die goed bij mijn lieve oom passen. Jammer genoeg heeft hij deze column niet meer kunnen lezen.

We gaan samen met de familie dit najaar een mooie, grote boom planten. Ergens in mijn tuin waar genoeg ruimte is, want een beuk heeft die nodig.

Overigens heb ik al een amandelboom als geboorteboom voor mijn zoon Mats en staat er de ’Olafboom’, zoals we die noemen, als verwijzing naar een vriend die er niet meer is. Bijzonder om zo de natuur en de mens met elkaar te verbinden. Voor mij is dit een betekenisvolle manier om mensen te eren.

Natuurlijk beantwoord ik ook deze week weer een aantal lezersvragen.

Zo wil Annelies graag weten hoe ze de enorme bloemen van de Agapanthus kan behouden en ervoor kan zorgen dat deze door het gewicht niet afbreken. Ik denk dat je het beste elke bloem afzonderlijk kunt ondersteunen door een lange satéprikker langs de stengel te binden, een soort spalk dus. Je kunt dat soort stokjes vaak bij het tuincentrum aanschaffen.

Ben en Marion zijn ten einde raad, want hun haagjes in de voortuin gaan steeds dood. Ze weten nu niet wat ze met de lege vakken met grind moeten doen.

Soms is het verstandig om te kiezen voor een andere route als iets niet werkt. In plaats van hagen zou je de vakken zelf ook kunnen aanplanten met hortensia’s of bijvoorbeeld Pennisetum, een soort siergras. Succes met jullie voortuin!