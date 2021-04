Merendeel van de Nederlanders vindt reizen met gezondheidspaspoort goed idee

In veel Europese landen wordt nagedacht over de mogelijkheid om mensen met een gezondheidspaspoort weer vrij binnen de Europese Unie te laten reizen. 72 procent van de Nederlandse reizigers is voorstander van een dergelijk gezondheidspaspoort, zo blijkt uit een onderzoek van Vliegtickets.nl.

Privacy

Ook blijkt dat 66% eerder geneigd is om een vliegreis te boeken, mocht er daadwerkelijk een dergelijk paspoort komen voor toeristen die zo kunnen aantonen dat ze negatief getest zijn, gevaccineerd zijn, of antilichamen hebben tegen COVID-19. Op de vraag of een gezondheidspaspoort inbreuk is op de privacy, geeft 68% van de respondenten aan dat dit niet zo is.

Vaccineren

Van de respondenten zegt 10% al gevaccineerd te zijn en 74% zegt van plan te zijn zich te laten vaccineren. Tot slot geeft 53% aan pas weer een vliegreis te boeken zodra ze gevaccineerd zijn.

Zomervakantie

Op dit moment betreft ruim 27% van de boekingen een reis tijdens de zomerperiode, ten opzichte van 16% normaal. 90% van de boekingen heeft een Europese bestemming ten opzichte van 79% in basisjaar 2019.