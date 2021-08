Hockey honderd jaar geleden met ’sinaasappel’

De Oranjedames bespringen prins Willem Alexander na het behalen van brons op de spelen van 1996. Ⓒ FOTO TMG Archief

De Nederlandse hockeysters spelen deze week in Tokio voor de olympische medailles. Zulke successen van de dames en in mindere mate van de heren waren er niet altijd. Tot vlak voor de spelen in 1928 in Amsterdam had het vaderlandse hockey eigen spelregels en speelden de teams geen internationale wedstrijden.