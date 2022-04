Waarom je ei beter niet met een zilveren lepeltje eet

Volgens culinair journalist Mara Grimm heeft een zilveren lepel namelijk veel invloed op de smaak van het ei. Grimm drukt ons in Eetiquette dan ook op het hart een zilveren lepel te laten liggen. “Gebruik nooit een zilveren lepeltje om een gekookt ei te eten. Het ei kan namelijk een chemische reactie aangaan met het zilver.”

We horen je denken: dit klinkt ongezond. Is dat het ook? “Ongezond schijnt het niet te zijn,” gaat Grimm verder, “maar de smaak is onplezierig en het zorgt bovendien voor verkleuring van je zilver.”

Kaviaar

Voor kaviaar geldt hetzelde. “Gebruik nooit een zilveren, metalen of roestvrijstalen lepeltje, want dat kan een chemische reactie aangaan met de eitjes waardoor de smaak wordt aangetast”, schrijft Grimm.

Wat kun je dan wél gebruiken om je eitje en kaviaar lekker naar binnen te lepelen? Eet je een eitje, ga dan voor een lepeltje van parelmoer of hoorn. Als dat niet lukt, zou plastic of porselein smaak-technisch in ieder geval een betere keuze zijn dan de zilveren variant.

Wend je voor kaviaar ook liever tot een parelmoeren exemplaar. Of, schep het op de muis van je hand en eet het -geheel volgens traditie- daar vanaf.

Bekijk ook: Stappenplan voor hét perfecte roerei