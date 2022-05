Dagrecept: Italiaanse amandelkoekjes met sinaasappel

Culinair

Lifehack: 3 x (goede) manieren om aardbeien te bewaren

In de koelkast, de vriezer of gewoon op het aanrecht. Hoe bewaar jij je aardbeien? Er is niet één goede manier om ze te bewaren. Het is namelijk sterk afhankelijk van wanneer je van plan bent om ze te eten of gebruiken. In dit artikel vertellen we je er meer over.